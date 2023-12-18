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15:30, 18 декабря 2023 года "Орловский бриллиант" проведет поединок против американца Бой с Эриком Мууном назначен на 22 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Стала известна дата нового боксерского поединка орловца Владислава Туйнова. 22 декабря "Орловский бриллиант" проведет бой против опытного американца Эрика Мууна. На его счету 15 поединков в профессиональном боксе, из которых в шести он одержал победы нокаутом.



Для Владислава Туйнова это будет четвертый поединок по профессиональному боксу, который имеет статус чемпионского с регламентом восемь раундов.





Анастасия Дорохова



