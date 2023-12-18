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14:30, 18 декабря 2023 года

Под "Мостом глупости" в Орле установили новый знак

Место знаменито тем, что здесь постоянно застревают грузовые автомобили.

Фото: Сергей Швалов

Под аркой на Александровском мосту в Орле появился новый знак, который устанавливает ограничение габаритной высоты грузового транспорта. Теперь она не должна превышать 1,7 метра. О нововведении сообщил депутат городского Совета Сергей Швалов. По его словам, чтобы поменять знак, потребовалось два года.

Ранее под аркой на Александровском мосту был установлен знак, разрешающий проезд грузового транспорта высотой три метра. В итоге здесь регулярно застревали фургоны, а само место в народе прозвали "Мостом глупости". 

- Новые дорожные знаки, ограничивающие габаритную высоту транспортных средств, которым разрешается проезд под аркой, конечно, полностью не исключают возможности повторения здесь аналогичных происшествий. Но, уверен, происходить они будут гораздо реже, - отметил Швалов.


Сергей Мерцалов
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