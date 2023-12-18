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13:00, 18 декабря 2023 года Орловский футболист, у которого случился инсульт во время матча, готовится к выписке 20-летнего парня спасли врачи Областной клинической больницы.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Данил Оспенков, который приехал из Кром в Орел поиграть в футбол, неожиданно оказался на больничной койке. Спортсмен провел на поле всего несколько минут, после чего у него закружилась голова, начались проблемы с речью, ослабла правая рука. В областную больницу парня увезли на скорой.



- Мы сделали пациенту компьютерную томографию, ангиографию, затем - провели тромболитическую терапию, но она оказалась неэффективной. Обычно это происходит, когда тромб не свежий, а давно сформированный. Тогда на ангиографии мы нашли тромб, который не поддался тромболитикам, - рассказала невролог ООКБ Светлана Рябухина.



Следующими за работу взялись специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Они механически удалили тромб из сосудов головного мозга, чтобы восстановить кровоток. Операция прошла успешно.



У Данила восстановились движения в правой руке, затем через несколько часов пришла в норму речь. Уже на следующее утро от заболевания не осталось и следа. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, сейчас парень проходит финальные обследования и готовится к выписке.





Сергей Мерцалов



