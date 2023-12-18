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12:00, 18 декабря 2023 года Для доставки грузов в зону СВО Орловщина закупит автомобиль "ГАЗон Next" планируют приобрести за 5,85 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область закупит еще один автомобиль для доставки грузов российским бойцам на передовую. Транспорт приобретут за счет сложившейся экономии. Об этом сообщили на заседании Правительства региона 18 декабря.



В новый "ГАЗон Next" обеспечит доставку трех тонн различных грузов. До 90% комплектующих этого автомобиля производят на территории России, рассказал руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов.



Напомним, что Орловщина ежедневно отправляет на фронт гуманитарные посылки. Бойцам везут продукты питания, медикаменты, стройматериалы, одежду, рации, печки-буржуйки и другое необходимое в зоне СВО оборудование.





Сергей Мерцалов



