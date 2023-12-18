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12:30, 18 декабря 2023 года В Орловской области подросло производство мяса и молока Сведения о состоянии животноводства за 11 месяцев 2023 года публикует Орелстат.



Фото: архив "Вести-Орел"

Так, согласно статистике стадо крупного рогатого скота в регионе к 1 декабря насчитывает почти 129 тысяч голов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно подросло на 5,4%. Поголовье свиней увеличилось на 1,7% - до одного миллиона 194 тысяч, а птицы - на 11,6% (до 2 миллионов 114 тысяч). При этом поголовье овец сократилось сразу на 17,7% - до 2,4 тысяч голов.



Всего за одиннадцать месяцев 2023 года в Орловской области произвели 267,5 тысяч тонн мяса (110,8% к соответствующему периоду прошлого года), 104,5 тысяч тонн молока и 17,3 миллиона штук куриных яиц.



В среднем одна корова в сельхозорганизациях области дала за год 6064 килограмма молока, что на 209 килограмммов больше прошлогоднего показателя. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получили в среднем по 218 яиц, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов



