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11:00, 18 декабря 2023 года Под Орлом обнаружили останки 16 красноармейцев Все они - бойцы и командиры Красной Армии, пропавшие без вести в боях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев обнаружили в Верховском, Ливенском и Покровском районах во время акции "Вахта памяти-2023". В общей сложности на полях сражений было поднято 16 человек. Об этом рассказал председатель правления Орловской региональной общественной организации Поискового отряда "Подвиг" Вячеслав Леонов.



В поисковых экспедициях на территории Орловской области также участвовали отряды из Пензенской, Тамбовской и Липецкой областей. Как сообщает "Ливенская газета", останки советских воинов будут захоронены с почестями весной 2024 года.





Сергей Мерцалов



