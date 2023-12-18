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10:44, 18 декабря 2023 года Орловцы, проживавшие в доме, где рухнула крыша, не вернутся в квартиры Эвакуированных переселили в гостиницу.







В Орле 17 декабря на улице Васильевской в доме №146 обрушилась крыша. Аварийным дом признали еще два года назад, но здесь проживали люди. Теперь жить в девяти квартирах невозможно. Эвакуированные орловцы проживают в гостинице "Русь".



Прокуратура Орловской области проводит проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность". Предварительная причина обрушения – больше скопления снега и льда на крыше.





Вести-Орёл



