Главная » Новости



9:31, 18 декабря 2023 года В Орле застрявшие на трамвайных путях автомобили освободили спасатели Это произошло на пересечении улиц Достоевского и Гоголя.



Фото: архив

В Орле 16 декабря на пересечении улиц Достоевского и Гоголя на трамвайных путях застряли автомобили. Помощь оказали пожарные, автомобили успешно вытащили.



В этот же день, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, спасатели выезжали в переулок Бетонный города Орла. Здесь с помощью тягача вытащили застрявшую фуру.



Всего за прошедшие выходные орловские пожарные выезжали на вызовы 22 раза. Они тушили возгорания пять раз, 17 – выезжали на происшествия и помощь населению.





Сергей Силаев



