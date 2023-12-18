В Орле застрявшие на трамвайных путях автомобили освободили спасатели

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9:31, 18 декабря 2023 года
В Орле застрявшие на трамвайных путях автомобили освободили спасателиЭто произошло на пересечении улиц Достоевского и Гоголя.
Фото: архив
В Орле 16 декабря на пересечении улиц Достоевского и Гоголя на трамвайных путях застряли автомобили. Помощь оказали пожарные, автомобили успешно вытащили.
В этот же день, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, спасатели выезжали в переулок Бетонный города Орла. Здесь с помощью тягача вытащили застрявшую фуру.
Всего за прошедшие выходные орловские пожарные выезжали на вызовы 22 раза. Они тушили возгорания пять раз, 17 – выезжали на происшествия и помощь населению.
Сергей Силаев
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