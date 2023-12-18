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8:00, 18 декабря 2023 года

Сотни коммунальных машин убирали снег в Орловской области в выходные

Дорожная служба израсходовала почти полторы тонны реагентов.

Фото: архив "Вестей"

В минувшие выходные во всех районах Орловской области шла зимняя уборка. Расчищали и вывозили снег сотни коммунальных машин.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, 489 единиц техники были задействованы в уборке. Региональные и межмуниципальные дороги расчищали 77 КДМ, высыпано более одной тонны трехсот килограммов пескосолянки. В Орле, в ночь с 16 на 17 декабря, работало больше 80 машин, в том числе и сторонняя техника. 

- С улиц города вывезено 3 263 кубометра снега. Производилась механизированная расчистка и обработка противогололедными материалами (ПГМ) тротуаров и пешеходных дорожек, проезжих частей автодорог, - отметили в пресс-службе. 

Также в Орловской области к борьбе с последствиями мощного циклона привлечена техника МЧС: спасатели помогают выехать застрявшим машинам, попавшим в заторы на заснеженных дорогах.


Ольга СУПОНЕВА
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