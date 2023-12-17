В Орловской области ожидается потепление и дождь

Столбики термометров в ближайшую неделю уйдут в плюс.
Фото: Ольга Супонева
Морозная погода в Орловской области сменится плюсовыми значениями температуры. В ближайшую неделю также ожидается мокрый снег и дождь.
Судя по прогнозуРосгидрометцентра, в предпоследнюю рабочую неделю года, с 18 по 22 декабря, в Орле будет пасмурно, ветрено. Атмосферное давление ниже нормы. В ночное время термометры покажут 0..+1, днем +2..+4 градуса.
По предварительному прогнозу, в предновогоднюю неделю вновь похолодает, пойдет снег и ударят морозы.