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18:00, 17 декабря 2023 года В Орловской области ожидается потепление и дождь Столбики термометров в ближайшую неделю уйдут в плюс.



Фото: Ольга Супонева

Морозная погода в Орловской области сменится плюсовыми значениями температуры. В ближайшую неделю также ожидается мокрый снег и дождь.



Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в предпоследнюю рабочую неделю года, с 18 по 22 декабря, в Орле будет пасмурно, ветрено. Атмосферное давление ниже нормы. В ночное время термометры покажут 0..+1, днем +2..+4 градуса.



По предварительному прогнозу, в предновогоднюю неделю вновь похолодает, пойдет снег и ударят морозы.









Ольга СУПОНЕВА



