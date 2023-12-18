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7:30, 18 декабря 2023 года Сегодня станет известно, уйдут ли орловские школьники раньше на каникулы Из-за заболеваемости учащиеся могут раньше отправиться на отдых.



Фото: архив "Вестей"

В ближайшее время в Орловской области будет принято решение о целесообразности досрочных каникул у школьников. Заболеваемость остается высокой, так что дети могут отправиться на отдых раньше обычного.



О том, что решение будет принято в начале текущей недели, сообщил губернатор Андрей Клычков в последнем прямом эфире. Окончательное слово останется за Роспотребнадзором: ведомство подготовит данные о заболеваемости и даст заключение.



Отметим, что в регионе почти три сотни классов в школах закрыты на карантин.





Ольга СУПОНЕВА



