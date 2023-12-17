Главная » Новости



16:00, 17 декабря 2023 года В Орле прошел казачий Круг Участники казачьих обществ собрались в 13-й раз.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Накануне, 16 декабря, в Орле прошел казачий Круг. Участники казачьих обществ собрались в 13-й раз с соблюдением всех традиций.



Гостями встречи стали представители облсовета, органов власти и общественных организаций, посетил круг митрополит Тихон, а также сенатор Вадим Соколов. Выборными казаками были избраны председательствующий Кругом, есаулец и приставы.



- В ходе мероприятия атаманы казачьих обществ отчитались о деятельности в 2023 году, а также определились с задачами на будущий год. В торжественной обстановке отличившиеся атаманы были награждены грамотами и благодарностями Орловского областного Совета, губернатора области и другими наградами, - сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.











Ольга СУПОНЕВА



