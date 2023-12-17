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Главная » Новости

15:00, 17 декабря 2023 года

В Орле владелец четырехкомнатной квартиры задолжал своим детям полмиллиона

Долг по алиментам отец вернул после того, как был наложен арест на жилье.

Фото: Ольга Супонева

Около полумиллиона рублей по алиментам, а также еще около миллиона рублей долга по коммуналке и штрафам заплатил орловец. Вернул долги он после того, как приставы наложили арест на его четырехкомнатную квартиру.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Орловской области, двум несовершеннолетним детям отец был должен 460 тысяч. Накопились у мужчины и другие долги, которые отдавать он не торопился. Однако сделать это пришлось, когда пришла пора продавать квартиру: сделка не состоялась бы, пока на недвижимость наложен арест. Полтора миллиона рублей орловец, который за неуплату алиментов не один раз привлекался к уголовной ответственности, вернул. 

- Мужчина собирался продать квартиру и уже нашел покупателей. Ради того, чтобы сделка не сорвалась вся сумма задолженности в размере около 1,5 миллионов рублей была погашена. В настоящее время должник трудоустроен и текущие платежи по алиментам удерживаются из заработной платы, - пояснили в ведомстве. 



Ольга СУПОНЕВА
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