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15:00, 17 декабря 2023 года В Орле владелец четырехкомнатной квартиры задолжал своим детям полмиллиона Долг по алиментам отец вернул после того, как был наложен арест на жилье.



Фото: Ольга Супонева

Около полумиллиона рублей по алиментам, а также еще около миллиона рублей долга по коммуналке и штрафам заплатил орловец. Вернул долги он после того, как приставы наложили арест на его четырехкомнатную квартиру.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Орловской области, двум несовершеннолетним детям отец был должен 460 тысяч. Накопились у мужчины и другие долги, которые отдавать он не торопился. Однако сделать это пришлось, когда пришла пора продавать квартиру: сделка не состоялась бы, пока на недвижимость наложен арест. Полтора миллиона рублей орловец, который за неуплату алиментов не один раз привлекался к уголовной ответственности, вернул.



- Мужчина собирался продать квартиру и уже нашел покупателей. Ради того, чтобы сделка не сорвалась вся сумма задолженности в размере около 1,5 миллионов рублей была погашена. В настоящее время должник трудоустроен и текущие платежи по алиментам удерживаются из заработной платы, - пояснили в ведомстве.







Ольга СУПОНЕВА



