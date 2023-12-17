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17:00, 17 декабря 2023 года

На Орловщине для детей-инвалидов устроили праздник с зубренком Тимофеем

Сотрудники Орловского полесья посетили Болховский детский дом-интернат.

Фото: Наталья Кащеева

Для воспитанников Болховского детского дома-интерната сотрудники нацпарка Орловское полесье устроили праздник. В гости к ребятам приехала ростовая кукла зубренок Тимофей.

Во время встречи работники нацпарка рассказали детям о зубрах, самых крупных животных Европы, провели конкурсы, викторины, показали мальчишкам и девчонкам тематический мультик, устроили творческие мастер-классы. 

Как рассказали в пресс-службе Национального парка "Орловское полесье", все воспитанники смогли сделать фото с зубренком Тимофеем и получили от него на память сувениры. В 2024 году нацпарк отпразднует 30-летний юбилей, так что подобный мероприятия продолжатся как в конце текущего года, так и на протяжении года следующего.


Ольга СУПОНЕВА
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