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13:02, 17 декабря 2023 года

Сельский главбух из Орловской области получила условный срок за присвоение денег

Женщина незаконно выплачивала себе премии из бюджетных средств.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области суд вынес приговор главному бухгалтеру сельской администрации. Два года условно женщина получила по уголовной статье "Присвоение". 

Как удалось установить за время следствия и суда, главбух из Ливенского района завышала себе выплаты в течение двух лет. Незаконные премии набежали на сумму в 270 рублей, на эту сумму бюджету сельского поселения причинен ущерб. 

- Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ущерб осужденная возместила.


Ольга СУПОНЕВА
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