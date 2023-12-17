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11:47, 17 декабря 2023 года Жителя Орла обманули на 20 тысяч на сайте объявлений Орловец нарвался на мошенника при покупке швейного оборудования.



Фото: архив "Вестей"

Житель Орла лишился 20 тысяч рублей, решив купить швейное оборудование. На мошенника он нарвался на сайте объявлений.



Орловца привлекло выгодное объявление, ценник на нужную вещь был ниже рыночного. Мужчина связался с продавцом, тот уговорил его перевести заранее деньги и оплатить доставку. Покупатель отдал 20 тысяч рублей, но товар так и не получил. Оставалось только идти в полицию.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправному деянию и их местонахождение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



