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11:00, 17 декабря 2023 года

В Орле пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней открытки

Юных орловцев приглашает Детский парк.

Фото: архив "Вестей"

Детский парк Орла устроил для маленьких и юных горожан программу выходного дня. Можно присоединиться к играм, спортивным соревнованиям или поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки.

Сегодня, 17 декабря, в Детском парке развлекательные мероприятия пройдут по такому расписанию: в 12:00 начнется игровая программа на площадке перед административным зданием, в 13:00 интерактивная программа в самом здании, на площадке в 14:00 стартует спортивная программа, а в 15:00 здесь же - танцевальная программа. С 12:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы по изготовлению открытки к Новому году и в это же время будет работать творческая мастерская. 

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Ольга СУПОНЕВА
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