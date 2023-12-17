Главная » Новости



11:00, 17 декабря 2023 года В Орле пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней открытки Юных орловцев приглашает Детский парк.



Фото: архив "Вестей"

Детский парк Орла устроил для маленьких и юных горожан программу выходного дня. Можно присоединиться к играм, спортивным соревнованиям или поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки.



Сегодня, 17 декабря, в Детском парке развлекательные мероприятия пройдут по такому расписанию: в 12:00 начнется игровая программа на площадке перед административным зданием, в 13:00 интерактивная программа в самом здании, на площадке в 14:00 стартует спортивная программа, а в 15:00 здесь же - танцевальная программа. С 12:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы по изготовлению открытки к Новому году и в это же время будет работать творческая мастерская.



(0+)









Ольга СУПОНЕВА



