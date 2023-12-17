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9:28, 17 декабря 2023 года

В зону спецоперации из Орловской области доставлен груз для солдат

В очередную посылку вошли стройматериалы, инструмент, теплые вещи, продукты.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Из Орловской области на фронт вновь доставлена большая посылка для солдат, участвующих в СВО. О новой партии гумпомощи рассказал губернатор Андрей Клычков.

В очередную посылку вошли стройматериалы, инструмент, теплые вещи, продукты и другие необходимые вещи, о которых просили сами бойцы. Участие в доставке помощи принял уполномоченный по правам предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин. От себя он передал солдатам квадрокоптер. 

Спасибо всем за солидарность и взаимопомощь. За то, что как бы тяжело ни было, не отступаете в своих обещаниях быть рядом с бойцами, вместе с ними, плечом к плечу, помогаете приближать Победу. Мы помогали и будем продолжать помогать фронту. Своих - не бросаем, - написал Клычков в своем телеграм-канале.


Ольга СУПОНЕВА
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