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8:43, 17 декабря 2023 года

Уроженец Орловщины Леонид Рошаль вошел в "Команду Путина" на выборах

Действующего президента поддержат общественные, научные деятели, журналисты, артисты, певцы и другие.

Фото: архив "Вестей"

В "Команду Путина" на предстоящих выборах, которые состоятся в марте 2024 года, вошел и уроженец Орловской области. Речь идет о президенте Национальной медицинской палаты Леониде Рошале, ливенце.

Список участников "Команды Путина" появился в издании "Известия". В него вошли такие известные россияне, как певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, певцы Николай Расторгуев и Стас Михайлов, медики Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, спортсмены Евгений Плющенко, Александр Поветкин и многие другие. Опубликованный список неполный, всего в команду войдет порядка 500 человек.

Леонид Рошаль - уроженец Ливен, выдающийся советский и российский хирург и педиатр, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,  Президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор.


Ольга СУПОНЕВА
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