В Орловской области все дорожные службы работают в интенсивном режиме

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17:35, 16 декабря 2023 года
В Орловской области все дорожные службы работают в интенсивном режимеВ регионе продолжается работа по устранению последствий циклона "Ваня".
Фото: Пресс-служба областного правительства
Все дорожные службы области перевели свой режим работы в интенсивный. В регионе продолжается работа по устранению последствий снегопада, прошедшего с 13 по 15 декабря. Всего с 15 на 16 декабря было задействовано 505 единиц техники: 183 КДМ, 47 автогрейдеров, 69 самосвалов, 82 погрузчика, а также 124 единицы иной техники.
На сети региональных и межмуниципальных дорог спецслужбы задействовали 178 единиц различной уборочной техники, в том числе 77 КДМ. Израсходовано 994,3 тонны песко-соляной смеси.
В областной столице в ночь, когда пришел циклон "Ваня", работало 92 единицы различной техники, в том числе 20 привлеченной, из них 19 КДМ. С улиц города вывезено 2 784 кубометра снега. Тротуары и остановочные пункты очищали 53 уборщика.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, кроме коммунальной техники в борьбе с последствиями снегопада привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Орловской области, которые помогают в вызволении машин, которые застревали на дорогах в области.
Александра Бахтина