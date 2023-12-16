В Орловской области от снега чистят общественные территории и дворы

В настоящее время в Орле от снега освобождено свыше 50% общественных территорий.

Фото: Пресс-служба областного правительства

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, для уборки снега в областном центре используется 15 единиц техники коммунального комплекса. Прошлой ночью в Орле работала 21 единица техники МБУ «Спецавтобаза». Сегодня днем задействовано 20 единиц техники, включая трактора, грейдер и компрессор.

Примерно 40% дворовых территорий в муниципальных образованиях области уже были очищены от снега.