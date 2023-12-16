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17:00, 16 декабря 2023 года В Орловской больнице им.Н.А.Семашко завершается ремонт помещений для ангиографа Одним из обязательных требований к таким помещениям является установка рентгенозащиты.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской больнице им.Н.А.Семашко завершается ремонт помещений для ангиографа. Он будет установлен на первом этаже главного здания больницы. Одним из обязательных требований к таким помещениям является установка защиты от рентгеновского излучения.



В операционной она выполнена с использованием современного материала - баритовых плит, которые предназначены для защиты персонала и пациентов. Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", большая часть работ на объекте уже завершена: установлены и отштукатурены перегородки, выполнена стяжка пола, окрашены стены, проведены электромонтажные работы и другие. Следующим этапом будет завершение монтажа систем вентиляции и медицинского газоснабжения.





Александра Бахтина



