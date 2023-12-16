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15:00, 16 декабря 2023 года В Орле обустроят сквер литераторов Зону отдыха за зданием администрации реконструируют.





В Орле Сквер литераторов приобретет новый облик. Его планируют благоустроить, эскиз уже согласован. Зону отдыха за зданием администрации реконструируют. По просьбе сотрудников музея увеличат зону парковки, сделают заездной карман. Кроме того, возможно там забьет фонтан, точно будут установлены скамейки и качели. А ещё территорию озеленят, памятник Ивану Бунину подсветят.





Александра Бахтина



