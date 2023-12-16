Андрей Клычков поставил задачу, расчистить дворы до конца выходных

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14:00, 16 декабря 2023 года
Андрей Клычков поставил задачу, расчистить дворы до конца выходныхОрловцы продолжают бороться с последствиями циклона "Ваня".
Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"
Регион был поражен циклоном, который принес самый сильный снегопад с 1960 года. Коммунальные службы работают круглосуточно, и основные магистральные улицы уже были расчищены, а чрезвычайные ситуации устранены.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", губернатором Андреем Клычковым поставлена задача до конца выходных очистить все дворовые территории и очистить крыши от снега и сосулек.
Воспитанники Детской деревни SOS Лаврово вместе с взрослыми активно участвуют в борьбе со снежной стихией. Дети не только убирают снег, но и проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь зимними радостями, что полезно для их здоровья.
Александра Бахтина