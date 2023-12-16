Андрей Клычков поставил задачу, расчистить дворы до конца выходных

Орловцы продолжают бороться с последствиями циклона "Ваня".

Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", губернатором Андреем Клычковым поставлена задача до конца выходных очистить все дворовые территории и очистить крыши от снега и сосулек.

Воспитанники Детской деревни SOS Лаврово вместе с взрослыми активно участвуют в борьбе со снежной стихией. Дети не только убирают снег, но и проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь зимними радостями, что полезно для их здоровья.