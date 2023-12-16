Прокуратора Орловской области, выясняет причину нечищеных дорог

Уже выявлено 65 нарушений в работе управляющих организаций.

В результате проверки было выявлено, что органы власти не приняли своевременные меры по расчистке дорог и межквартальных проездов. Как результат, было направлено 65 представлений о нарушениях в работе органов местного самоуправления и управляющих организаций.

Кроме того, начальник регионального УМВД также получил представление из-за упущений в организации работы по привлечению должностных лиц к ответственности за ненадлежащее содержание дорог зимой.

Прокуратура сообщила, что проверки будут продолжены.