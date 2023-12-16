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13:00, 16 декабря 2023 года В Орле скоро начнут работу елочные базары С 20 декабря орловцы смогут купить живую елку.





В Орле начнут работу елочные базары. Купить домой живую елку можно будет до конца декабря. Откроются елочные базары уже 20 декабря.Приобрести можно живые ели, сосны, пихты и лапник. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Новогодних красавиц можно будет найти по следущим адресам:

— ул. 8 Марта, в районе дома № 19;



— ул. Саханская, в районе дома № 2;



— пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»); — ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»);



— ул. Октябрьская, в районе дома №120; — площадь им. Г.К. Жукова;



— ул. Пушкина, в районе дома № 20;



— пл. Комсомольская, в районе домов № 77, № 78-б, №242, №356, №384; — ул. Октябрьская, в районе дома № 57.



А еще хотим напомнить, продажа елок в местах, которых нет в официальном списке, является незаконной.





Александра Бахтина



