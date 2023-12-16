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Главная » Новости

13:00, 16 декабря 2023 года

В Орле скоро начнут работу елочные базары

С 20 декабря орловцы смогут купить живую елку.


В Орле начнут работу елочные базары. Купить домой живую елку можно будет до конца декабря. Откроются елочные базары уже 20 декабря.Приобрести можно живые ели, сосны, пихты и лапник. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Новогодних красавиц можно будет найти по следущим адресам: 

— ул. 8 Марта, в районе дома № 19;

— ул. Саханская, в районе дома № 2;

— пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

— ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»);

— ул. Октябрьская, в районе дома №120;

— площадь им. Г.К. Жукова;

— ул. Пушкина, в районе дома № 20;

— пл. Комсомольская, в районе домов № 77, № 78-б, №242, №356, №384;

— ул. Октябрьская, в районе дома № 57.

А еще хотим напомнить, продажа елок в местах, которых нет в официальном списке, является незаконной.




Александра Бахтина
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