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20:52, 15 декабря 2023 года Андрей Клычков собрался чистить снег "Снежную" тему глава региона затронул во время прямого эфира.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул "снежную" тему во время прямого эфира в соцсетях 15 декабря. Глава региона отметил, что в Краснозоренском районе в некоторых местах сугробы достигли двух метров. Всего последствия циклона "Ваня" ночью устраняли 500 единиц техники.



По словам губернатора, центральные дороги были расчищены оперативно, все чрезвычайные происшествия устранены. План работ на ближайшее время составлен. Коммунальным службам поставлена задача очистить все дворы до конца воскресенья. Также глава региона поручил очистить крыши от снега и сосулек.



Клычков отметил, что многие орловцы 15 декабря чистили снег самостоятельно. Глава региона тоже возьмет в руки лопату.



– Сегодня я приду домой в ночь. А завтра тоже буду чистить снег, как и многие жители. Ничего в этом зазорного не вижу, - отметил губернатор.



Глава региона добавил, что 16 декабря ожидается очередная волна циклона.





Сергей Силаев



