В Орловской области решение о досрочных каникулах школьников примут 18 декабря
В настоящее время почти 300 классов находятся на удаленке.
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Орловские школьники могут уйти на зимние каникулы раньше. Решение будет принято в понедельник 18 декабря. Об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказалгубернатор Андрей Клычков 15 декабря.
– 117 жителей региона за сутки заболели коронавирусом. 297 школьных классов на карантине. В понедельник будем принимать решение о начале школьных каникул, - сказал глава региона.