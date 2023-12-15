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20:29, 15 декабря 2023 года В Орловской области решение о досрочных каникулах школьников примут 18 декабря В настоящее время почти 300 классов находятся на удаленке.



Фото из архива

Орловские школьники могут уйти на зимние каникулы раньше. Решение будет принято в понедельник 18 декабря. Об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков 15 декабря.



– 117 жителей региона за сутки заболели коронавирусом. 297 школьных классов на карантине. В понедельник будем принимать решение о начале школьных каникул, - сказал глава региона.











Сергей Силаев



