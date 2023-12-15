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20:00, 15 декабря 2023 года

Орловские врачи рассказали, когда нужно сдавать анализы на онкомаркеры

И как они помогают в выявлении заболеваний.



Онкологические заболевания остаются в числе лидеров по летальности. Страх перед ними заставляет людей делать дорогостоящую и ненужную диагностику. Это необходимо не всегда.

Онкомаркеры - это вещества, которые вырабатываются опухолевыми клетками и поступают в биологические жидкости организма. Они могут быть гормонами, ферментами, рецепторами и другими формами.

Всего на сегодняшний день их известно более 200, используются в основном 20 и онкомаркеры являются определенным этапом в диагностике онкологических заболеваний, - пояснила главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Орловской области Саида Лякишева.

Врачам-онкологам онкомаркеры нужны для отслеживания эффективности лечения. Они показывают, правильно ли подобрана терапия и идет ли заболевание на спад.

Это значение должно быть низким или снижаться. Если на фоне лечения значение начинает повышаться, значит возможен рецидив заболевания, - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Орловского областного онкологического диспансера Ольга Назарова.

Онкомаркер не первый, а третий этап диагностики, после анамнеза и стандартных общих и биохимических анализов. Он назначается на ряду с УЗИ, Томографией и цитологией. Так как идеальных онкомаркеров, со стопроцентной точностью к сожалению нет. Делать анализ нужно после консультации с врачом.


Елена Литинская
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