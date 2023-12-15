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19:30, 15 декабря 2023 года

На Орловскую область надвигается норвежский циклон

Однако ближайшие выходные не будут снежными.

Фото: архив

В Орловской области 16-17 декабря погода даст орловцам передышку после циклона "Ваня", который принес полуметровый слой снега. Однако после него в регион придет норвежский циклон, сообщает Орловский гидрометцентр.

В субботу, 16 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем -2..-7, ночью -7-12 мороза.

В воскресенье, 17 декабря, ночью пойдет небольшой снег, а днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6..-11 мороза, днем -3..+2.


Сергей Силаев
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