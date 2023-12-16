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11:00, 16 декабря 2023 года В Орловской области хозяйство неправильно хранило 200 тысяч тонн зерна Его заготовили на пищевые и кормовые цели.



Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Орловское управление Россельхознадзора нашло нарушения в хранении почти 219 тысяч тонн зерна, предназначенного на пищевые и кормовые цели. Оно лежало на складах одного из сельхозпредприятий.



Выяснилось, что состояние стен, окон, ворот и кровли позволяет осадкам, птицам и животным попасть внутрь. Также рядом с зерном находились горюче-смазочные материалы. Проверку условий хранения и показателей зараженности вредителями, цвета и наличия постороннего запаха не проводили.



Как сообщили в ведомстве, виновных привлекли к административной ответственности. Для устранения нарушений выдано предписание и внесено представление.





Артем Ежаков



