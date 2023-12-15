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20:45, 15 декабря 2023 года

Орловские росгвардейцы почтили память военных журналистов

15 декабря вспоминают военных корреспондентов, не вернувшихся из боевых командировок.

Фото: Управление Росгвардии РФ по Орловской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области почтили память военных корреспондентов Сергея Постнова и Анатолия Ягодина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их жизнь трагически оборвалась в самом расцвете сил. 

14 июня 2022 года в ЛНР оборвалась жизнь мужественного офицера пресс-службы Росгвардии Сергея Борисовича Постнова. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Также полковник работал на Северном Кавказе и в Сирии. За свой ратный труд он отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью Суворова.

Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб в 1996 году, выполняя задание журнала "На боевом посту" на Северном Кавказе. Его репортажи из горячих точек запомнились многим читателям. Анатолий всегда живо и интересно рассказывал о людях, которые ежедневно с риском для жизни обеспечивают покой и безопасность своих соотечественников. Офицер навечно зачислен в списки личного состава редакции журнала "На боевом посту" войск национальной гвардии РФ, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. 


Сергей Мерцалов
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