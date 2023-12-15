В Орле будут продавать елки с 20 по 31 декабря

Жители и гости областной столицы смогут приобрести новогоднее дерево с 20 по 31 декабря. В ассортименте - елки, сосны, пихты и лапник. Список адресов опубликовала пресс-служба городской администрации:
- переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина");
- улица 8 Марта, в районе дома № 19;
- улица Октябрьская, в районе дома №120;
- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");
- площадь Комсомольская, в районе дома № 77;
- улица Пушкина, в районе дома № 20;
- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78-б;
- улица Комсомольская, в районе дома № 242;
- площадь имени Жукова;
- улица Саханская, в районе дома № 2;
- улица Комсомольская, в районе дома № 356;
- улица Комсомольская, в районе дома № 384;
- улица Октябрьская, в районе дома № 57.
В мэрии добавили, что продажа елок по адресам, не включенным в список, незаконна. После купли-продажи такого дерева проблемы могут возникнуть не только у продавца, но и покупателя. Поэтому администрация Орла убедительно просит сообщать о несанкционированной торговли по телефонам: