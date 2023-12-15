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16:16, 15 декабря 2023 года В Орле будут продавать елки с 20 по 31 декабря Публикуем список адресов.



Фото из архива

Жители и гости областной столицы смогут приобрести новогоднее дерево с 20 по 31 декабря. В ассортименте - елки, сосны, пихты и лапник. Список адресов опубликовала пресс-служба городской администрации:



- переулок Трамвайный (сквер к-ра "Родина");

- улица 8 Марта, в районе дома № 19;

- улица Октябрьская, в районе дома №120;

- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");

- площадь Комсомольская, в районе дома № 77;

- улица Пушкина, в районе дома № 20;

- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78-б;

- улица Комсомольская, в районе дома № 242;

- площадь имени Жукова;

- улица Саханская, в районе дома № 2;

- улица Комсомольская, в районе дома № 356;

- улица Комсомольская, в районе дома № 384;

- улица Октябрьская, в районе дома № 57.



В мэрии добавили, что продажа елок по адресам, не включенным в список, незаконна. После купли-продажи такого дерева проблемы могут возникнуть не только у продавца, но и покупателя. Поэтому администрация Орла убедительно просит сообщать о несанкционированной торговли по телефонам:



25-52-10 (доб.2214) — Заводской район;



25-52-10 (доб.2413) — Северный район;



55-21-26; 25-52-10 (доб. 2114) — Железнодорожный район;



25-52-10 (доб.2317) — Советский район.







Сергей Силаев



