В санаторий "Дубрава" под Орлом привезли одежду и обувь для беженцев
Гуманитарную помощь собрали верующие.
Центр "В добрые руки" при Свято-Троицком храме существует уже полгода. Недавно одежду и обувь привезли в пункт временного размещения в санатории "Дубрава". Набралось сразу два автобуса.
Это не первая подобная акция. Ранее волонтеры посетили другие ПВР.
Там сейчас живут 96 вынужденных переселенцев, многие – с начала СВО. Люди приехали практически с пустыми руками.
Одежду и обувь в храм приносят прихожане. Волонтеры перебирают их, сортируют, а затем раздают нуждающимся. Как правило, разбирают примерно треть. Остальное увозят назад и ищут другие возможности пристроить.