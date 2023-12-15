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18:00, 15 декабря 2023 года

Под Орлом замгендиректора строительной фирмы ответит за травму рабочего

Человек пострадал при строповке плиты.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя генерального директора строительной фирмы. Он признал вину. Как сообщили в СУ СК России по региону, происшествие случилось в июне этого года в Знаменке.

Мужчину обвиняют в том, что он допустил человека к работе не по специальности. Сотрудник в установленном порядке не прошел инструктаж, обучение по охране труда и профессиональную подготовку. Также подсудимый не обеспечил контроль за ходом разбора здания.

В день трагедии рабочий проводил строповку плиты, во время чего последняя разломалась. Мужчина в результате упал внутрь здания и получил травму грудной клетки. Вред здоровью расценили как тяжкий.


Артем Ежаков
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