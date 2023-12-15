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18:00, 15 декабря 2023 года Под Орлом замгендиректора строительной фирмы ответит за травму рабочего Человек пострадал при строповке плиты.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя генерального директора строительной фирмы. Он признал вину. Как сообщили в СУ СК России по региону, происшествие случилось в июне этого года в Знаменке.



Мужчину обвиняют в том, что он допустил человека к работе не по специальности. Сотрудник в установленном порядке не прошел инструктаж, обучение по охране труда и профессиональную подготовку. Также подсудимый не обеспечил контроль за ходом разбора здания.



В день трагедии рабочий проводил строповку плиты, во время чего последняя разломалась. Мужчина в результате упал внутрь здания и получил травму грудной клетки. Вред здоровью расценили как тяжкий.





Артем Ежаков



