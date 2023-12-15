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17:00, 15 декабря 2023 года В районах Орловской области расчищают от снега дороги На ликвидацию последствий снегопада под Болховом вышли 17 единиц спецтехники.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Весь день 15 декабря на Орловщине активно борются с последствиями циклона "Ваня". Кипит работа в районах. Так, под Болховом для уборки автодорог задействовали 17 единиц спецтехники.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", для расчистки сельских дорог, длина которых превышает 230 километров, используют семь самосвалов и погрузчиков муниципального предприятия. В настоящее время ведутся работы на территории Однолуцкого, Новосинецкого, Гнездиловского, Хуторского, Сурьянинского, Бориловского, Ямского сельских поселений.





Сергей Мерцалов



