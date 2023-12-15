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19:00, 15 декабря 2023 года В Орле проходит межрегиональный турнир по легкой атлетике Он призван дать соревновательный опыт юным спортсменам.







Орловский легкоатлетический манеж принимает несколько сотен юных спортсменов. Они борются за награды в нескольких легкоатлетических дисциплинах: беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину.



Традиционный легкоатлетический турнир призван дать соревновательный опыт спортсменам. Для юных легкоатлетов не старше 16 лет предложили проводить первенство России в помещении. Ранее спортсмены этого возраста соревновались только на открытой площадке





Анастасия Дорохова



