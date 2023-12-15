В Орле проходит межрегиональный турнир по легкой атлетике
Он призван дать соревновательный опыт юным спортсменам.
Орловский легкоатлетический манеж принимает несколько сотен юных спортсменов. Они борются за награды в нескольких легкоатлетических дисциплинах: беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину.
Традиционный легкоатлетический турнир призван дать соревновательный опыт спортсменам. Для юных легкоатлетов не старше 16 лет предложили проводить первенство России в помещении. Ранее спортсмены этого возраста соревновались только на открытой площадке