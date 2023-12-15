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15:30, 15 декабря 2023 года Орловцы борются с последствиями крупнейшего за полвека снегопада Через область прошел циклон "Ваня".







Непогода властвует на Орловщине уже вторые сутки. На область обрушился сильнейший с 1960-го года снегопад.



Стихия принесла огромные неудобства орловцам. В Орле на линии общественного транспорта не вышло около 30% автобусов. Стоит задача создать условия для возвращения выпавших единиц. За сутки на дорогах произошло 23 крупных аварии.



Коммунальные службы, хозяйствующие субъекты и просто добровольцы чистили дороги и тротуары. В регионе создан штаб для борьбы с последствиями циклона. Мобилизованы все возможные силы. Каждое утро только в Орле на борьбу со стихией выходит по 300 человек.





Антон Сорокин



