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15:30, 15 декабря 2023 года

Орловцы борются с последствиями крупнейшего за полвека снегопада

Через область прошел циклон "Ваня".



Непогода властвует на Орловщине уже вторые сутки. На область обрушился сильнейший с 1960-го года снегопад.

Стихия принесла огромные неудобства орловцам. В Орле на линии общественного транспорта не вышло около 30% автобусов. Стоит задача создать условия для возвращения выпавших единиц. За сутки на дорогах произошло 23 крупных аварии.

Коммунальные службы, хозяйствующие субъекты и просто добровольцы чистили дороги и тротуары. В регионе создан штаб для борьбы с последствиями циклона. Мобилизованы все возможные силы. Каждое утро только в Орле на борьбу со стихией выходит по 300 человек.


Антон Сорокин
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