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15:00, 15 декабря 2023 года В Орле благоустроят Сквер литераторов Уже согласован эскизный проект.



Фото: пресс-служба горсовета Орла

Сквер Орловских литераторов, который находится за зданием городской администрации, приведут в порядок. Проект подготовила фирма "Орелпроект". Профинансировать работы готова компания "Орелмасло". Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по строительству и перспективному развитию 14 декабря.



По просьбе музейных работников в сквере увеличат зону парковки для транспорта и сделают заездной карман. Также здесь появится фонтан, различные скамейки и качели. Территорию озеленят, а памятник Ивану Бунину подсветят. Кроме того, от памятника сделают дорожку.



Предварительная стоимость проекта 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба орловского городского Совета.





Сергей Мерцалов



