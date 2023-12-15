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13:51, 15 декабря 2023 года Один человек погиб и двое госпитализированы после ДТП в Орловской области ДТП случилось 15 декабря на трассе "Орел – Тамбов".



Видео: Андрей Максимов, фото: УМВД России по Орловской области

Утром 15 декабря в Орловском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации УМВД региона, 53-летний водитель КАМАЗа не учел видимость и столкнулся с остановившимся на светофоре УАЗом. "Буханка" по инерции врезалась в китайский грузовик, стоящий впереди.



Водители УАЗа и КАМАЗа госпитализированы. На месте аварии погиб пассажир "Буханки". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.















Артем Ежаков



