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13:15, 15 декабря 2023 года

Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко: "Защита суверенитета - обязанность государства"

Парламентарий от Орловской области прокомментировала прямую линию Президента РФ.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко сайту "Вести-Орел" прокомментировала общение президента с жителями страны. 14 декабря Владимиру Путину задали более 2 миллионов вопросов.

- Владимир Путин начал с суверенитета. Сегодня это синоним слов Родина, страна, Россия, государство и мы. Нет суверенитета - нет нас, все рушится. Защита суверенитета, а значит каждого, кто живет в нашей стране - обязанность государства. Это было центральной темой всей конференции, - отметила Ольга Пилипенко.

По ее словам, в центре внимания главы государства остаются социальные вопросы, рост экономики, в частности, успехи в сельском хозяйстве, развитие науки, искусственного интеллекта, которые обеспечивают суверенитет нашей страны. Не могла быть не затронута и тема СВО. 

- Здесь очень четкий ответ: победа будет за нами. И мы все сделаем, чтобы герои, избавляющие мир от нацизма, были достойно оценены, - подчеркнула депутат Госдумы.


Сергей Мерцалов
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