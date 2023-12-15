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13:30, 15 декабря 2023 года Замруководителя Перинатального центра в Орле освободили от должности Александра Свистунова подозревают в превышении должностных полномочий.



Фото: архив "Вести-Орел"

Советский районный суд Орла временно отстранил от должности заместителя главного врача Перинатального центра Александра Свистунова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Свистунову вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он дал незаконные указания подчиненному о получении от пациентов центра денег в виде "спонсорской помощи" за допуслугу – бесплатное предоставление палат повышенного комфорта. Правоохранители полагают, что полученные 876 тысяч рублей врач обратил в свою собственность.



Решением суда Свистунову назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по России.

"Суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, оставаясь на должности, будет угрожать участникам уголовного судопроизводства или другим способом воздействовать на них с целью добиться с их стороны определенных действий или решений, сможет уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству уголовному делу", – сообщили в суде. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





