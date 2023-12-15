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13:00, 15 декабря 2023 года При уборке снега в Орле используют до 200 единиц техники Коммунальщики продолжают борьбу с последствиями циклона "Ваня".



Фото: архив "Вести-Орел"

С 12 декабря в Орле введен в режим повышенной готовности из-за снегопадов. Это обязывает все хозяйственные субъекты привлечь все возможные силы для ликвидации последствий непогоды.



Как рассказал мэр Юрий Парахин, сейчас в областной столице днем и ночью работают от 150 до 200 единиц техники – "Спецавтобазы" и хозсубъектов.



15 декабря от "Спецавтобазы" выделено 20 комбинированных дорожных машин, 20 единиц тротуароуборочной техники, два грейдера и порядка сотни человек.



В ближайшие пару суток запланирован вывоз снега с центральных улиц и магистралей. Ежедневно в среднем будут вывозить две – две с половиной тысячи кубометров осадков.





Артем Ежаков



