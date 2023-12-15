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12:04, 15 декабря 2023 года Снегопад на 30% сократил число общественного транспорта на дорогах Орла Утром 15 декабря на маршруты вышло меньше автобусов, чем обычно.



Фото: архив "Вести-Орел"

Утром 15 декабря из-за циклона "Ваня" был срыв выхода общественного транспорта. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин. Его было примерно на 30% меньше обычного.



Перед коммунальщиками стоит задача расчистить дороги, чтобы к вечеру на линию вышли все автобусы, троллейбусы и трамваи.



Напомним, что циклон прошел в областной столице накануне вечером и минувшей ночью. Утром общественный транспорт был переполнен, а цены на такси выросли в несколько раз.









Артем Ежаков



