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14:30, 15 декабря 2023 года Орловские спасатели достали из снега скорые, фуры и машины с детьми Всего на буксировку машин сотрудники МЧС выезжали девять раз.



Фото: станция СМП (г. Орел)

14 и 15 декабря орловские спасатели девять раз выезжали на буксировку машин. Виной тому циклон "Ваня", принесший с собой обильный снегопад.



Вчера сотрудникам МЧС пришлось вызволять скорые – две машины застряли в деревнях Мужиково и Гать, а уже минувшей ночью бригада медиков с пациентом оказались в снежном плену в деревне Крутая Гора.





Также спасатели помогли отбуксировать машину в деревне Аболмасово. В непростую ситуацию попала автолюбительница с маленькими детьми. Позднее на трассе "Верховье – Большой Синковец" застряла легковушка. Пожарные отвезли водителя и ребенка домой.

Дважды сотрудникам МЧС пришлось буксировать фуры. В Маслозаводском переулке она перекрыла железную дорогу, второй грузовик перекрыл движение на Карачевской.





Артем Ежаков



