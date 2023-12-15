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11:30, 15 декабря 2023 года

Дорожные службы Орловской области продолжают работать в усиленном режиме

На расчистку автодорог от снега вышли 483 единицы спецтехники.

Фото: архив "Вести-Орел"

Обильный снегопад, накрывший минувшей ночью Орловщину, внес коррективы в работу Дорожной службы. Чтобы справиться с последствиями стихии, на
расчистку орловских автодорог от снега бросили всю имеющуюся технику. Речь идет о 163 КДМ, 46 автогрейдерах, 56 самосвалах и 65 погрузчиках. Региональные и межмуниципальные автодороги чистят 185 уборочных машин.

На улицах Орла в ночь с 14 на 15 декабря работали 95 единиц спецтехники. Был задействован и привлеченный транспорт, в том числе 20 КДМ. Тротуары и остановочные павильоны убирали 76 человек. Всего за сутки с улиц города вывезли более 1,7 тысяч кубометров снега, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Напомним, что по всем вопросам, связанным с уборкой дорог от снега, можно обратиться в "Дорожную службу". Телефон, whatsapp для связи: +7 903 637-11-21, +7 962 483-44-42. Позвонить можно круглосуточно.




Сергей Мерцалов
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