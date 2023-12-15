Главная » Новости



10:30, 15 декабря 2023 года В Орле чиновники и депутаты вышли на уборку снега Они очистили соседние территории.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Ранним утром сотрудники мэрии Орла вышли на уборку соседних территорий от снега. Как напомнили в городской администрации, циклон "Ваня" принес сугробы высотой до 50 сантиметров, что почти в пять раз больше нормы.



Чиновники расчистят Пролетарскую гору у ЗАГСа, часть Почтового переулка, площадь Ленина у домиков-шале и участки вокруг территориальных управлений.



Помогали в уборке и депутаты горсовета. Об этом рассказал его председатель Василий Новиков.

"Хочу отметить, что депутаты горсовета прекрасно знают свои округа и также будут помогать представителям ТОС, старшим по домам справляться со стихией в их дворах", – сообщил Новиков.





Артем Ежаков



