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10:30, 15 декабря 2023 года

В Орле чиновники и депутаты вышли на уборку снега

Они очистили соседние территории.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Ранним утром сотрудники мэрии Орла вышли на уборку соседних территорий от снега. Как напомнили в городской администрации, циклон "Ваня" принес сугробы высотой до 50 сантиметров, что почти в пять раз больше нормы.

Чиновники расчистят Пролетарскую гору у ЗАГСа, часть Почтового переулка, площадь Ленина у домиков-шале и участки вокруг территориальных управлений.

Помогали в уборке и депутаты горсовета. Об этом рассказал его председатель Василий Новиков
"Хочу отметить, что депутаты горсовета прекрасно знают свои округа и также будут помогать представителям ТОС, старшим по домам справляться со стихией в их дворах", – сообщил Новиков.



Артем Ежаков
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