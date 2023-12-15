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10:15, 15 декабря 2023 года

Сенатор Вадим Соколов: "Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты"

Сенатор от Орловской области прокомментировал прямую линию Президента РФ.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сенатор от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал для сайта "Вести-Орел" прямую линию президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции будут, безусловно, достигнуты.

- Залогом их достижения является героизм наших военнослужащих, добровольцев, которые сражаются на полях специальной военной операции, а также консолидация всего общества для помощи фронту, в достижении этих целей, - сказал Вадим Соколов.

По его словам, президент высоко оценил деятельность фонда "Защитники Отечества".

- И мы это видим на примере Орловского филиала фонда, который занимается постоянной работой с семьями участников специальной военной операции и с самими военнослужащими, которые возвращаются домой. Постоянная помощь и внимание, которые оказываются всеми работниками фонда дает свои результаты, - отметил сенатор.

Также Вадим Соколов напомнил, что в центре внимания всех принимаемых решений находится человек, который любит и ценит свою Родину и готов многое сделать для ее развития.

- Одновременно с этим глава государства подчеркнул, что российская экономика выдержала весь массив санкционного давления и динамично развивается. Продолжается развитие и социальной сферы страны. Очевидно, что в этом русле развивается и Орловская область. Все, что делается для оказания содействия фронту губернатором Андреем Евгеньевичем Клычковым, находит отклик со стороны жителей региона, - заявил сенатор.

По его словам, часть задач, которые сформулировал глава государства и перед законодателями, безусловно, найдут четкую реализацию в деятельности Государственной Думы и Совета Федерации РФ.


Сергей Мерцалов
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