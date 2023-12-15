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11:00, 15 декабря 2023 года Орловцы пополнили счета мошенников почти на два миллиона рублей Пострадали шесть человек.



Фото: архив "Вести-Орел", УМВД России по Орловской области

Пару дней назад в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились шесть орловцев. Они пополнили счета злоумышленников в общей сложности на 1,8 миллиона рублей.



Как рассказали в УМВД региона, пострадавшие – люди разных возрастов. Мошенники убедили большинство жертв в том, что их личные счета в опасности или на них оформляют кредит. Под предлогом спасения денег злоумышленники убедили орловцев перевести им средства.

"Один из заявителей сообщил информацию, позволяющую получить доступ к счету. Другому мужчине позвонил мошенник, который представился работником банка, сообщив, что тот может получить восемь тысяч рублей в качестве кэшбэка", – рассказали в полиции. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.









Артем Ежаков



