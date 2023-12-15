Орловцы пополнили счета мошенников почти на два миллиона рублей

|
|Главная » Новости
11:00, 15 декабря 2023 года
Орловцы пополнили счета мошенников почти на два миллиона рублейПострадали шесть человек.
Фото: архив "Вести-Орел", УМВД России по Орловской области
Пару дней назад в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились шесть орловцев. Они пополнили счета злоумышленников в общей сложности на 1,8 миллиона рублей.
Как рассказали в УМВД региона, пострадавшие – люди разных возрастов. Мошенники убедили большинство жертв в том, что их личные счета в опасности или на них оформляют кредит. Под предлогом спасения денег злоумышленники убедили орловцев перевести им средства.
По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.
"Один из заявителей сообщил информацию, позволяющую получить доступ к счету. Другому мужчине позвонил мошенник, который представился работником банка, сообщив, что тот может получить восемь тысяч рублей в качестве кэшбэка", – рассказали в полиции.
Артем Ежаков