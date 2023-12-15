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9:28, 15 декабря 2023 года 15 декабря обильный снегопад в Орле продолжится с полудня Циклон "Ваня" похозяйничал в областной столице накануне вечером и минувшей ночью.



Фото: архив "Вести-Орел"

Обильный снегопад в Орле продолжится с полудня 15 декабря. Это следует из онлайн-карт осадков. Сейчас снегопад временно прекратился, дав передышку коммунальным службам.



Циклон "Ваня" похозяйничал в областной столице накануне вечером и минувшей ночью. Как результат – переполненный общественный транспорт и заснеженные дороги, усложнившие жителям города путь на работу и учебу. Цены на такси выросли кратно.



Как отметил начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, сегодня интенсивность снега ослабнет.





Артем Ежаков



